Das Masters-Event von Indian Wells hatten sich Daniil Medvedev und Novak Djokovic ganz anders vorgestellt - wenngleich aus unterschiedlichen Gründen.

Der Russe wollte seinen Status als Nummer eins im ATP-Ranking mit einem Turniersieg untermauern, der Serbe hoffte bis zuletzt auf eine Teilnahme. Beides ging schief.

Medvedev wurde bereits in Runde drei von Gaël Monfils entzaubert. Der Franzose drehte das Match gegen den US-Open-Champion und setzte sich überraschend mit 4:6, 6:3, 6:1 durch.

Djokovic, der sich nach eigenen Aussagen nicht gegen das Coronavirus impfen lässt, bekam keine Einreisegenehmigung in die USA. "Da die COVID-Regeln fortlaufend angepasst werden, wollte ich schauen, ob sich etwas ändert", erklärte der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger, der zunächst auf dem Tableau von Indian Wells stand, letztlich aber nicht antreten konnte. Das wird auch beim direkt im Anschluss in Miami stattfindenden Masters so sein.

Immerhin spült ihn der Patzer von Medvedev zumindest vorübergehend zurück an die Spitze. Der 26-Jährige verliert durch das frühe Aus 205 ATP-Punkte, der Vorsprung auf Djokovic beträgt aber nur 150 Zähler. Der Serbe wiederum trat letztmals 2019 in Indian Wells an verliert aus diesem Grund in diesem Jahr trotz seines Fehlens keine Punkte.

Ab 21. März wird der Name Djokovic wieder auf Position eins auftauchen - so wie das seit 2011 insgesamt 361 Wochen lang der Fall war. Ein Rekord, den der Ausnahmespieler aus Belgrad nun in Abwesenheit ausbauen wird.

Wie konstant sich der Routinier allerdings auf dem Thron halten kann, ist ob der eingeschränkten Turnierauswahl für Djokovic, der schwankenden Leistungen von Medvedev und Alexander Zverev sowie dem unglaublichen Lauf von Rafael Nadal nicht einschätzbar.

"Im Moment scheint es so, als ob es an der Spitze bei den Männern ein wenig an Klarheit mangelt", befand Tennis-Legende Justine Henin im Exklusiv-Interview mit Eurosport. "Die Kräfteverhältnisse sind schwer zu beurteilen. Eine sehr spannende Phase. Wer kann schon sagen, was in den nächsten Monaten passieren wird?", so die Belgierin, die während ihrer Laufbahn sieben Grand-Slam-Titel gewann und 117 Wochen lang das WTA-Ranking anführte.

