Nadal führt in der Liste der meisten Siege bei den Turnieren der zweithöchsten Kategorie klar vor Roger Federer, der 381 Erfolge bei ATP-1000-Events auf seinem Konto hat. Novak Djokovic folgt mit 374.

Sein erstes Match auf diesem Niveau gewann der inzwischen 35-jährige Superstar 2003 auf Sand als 16-jähriger Qualifikant in der ersten Runde von Monte Carlo gegen den Slowaken Karol Kucera 6:12, 6:2. Im Anschluss schlug er den damals amtierenden spanischen French-Open-Sieger Albert Costa, bevor er am späteren Finalisten Guillermo Coria aus Argentinien scheiterte.

Gegen Coria holte sich Nadal zwei Jahre später an selber Stelle den ersten Titel bei einem Masters, seine Serie im Fürstentum baute er seitdem auf einzigartige elf Triumphe aus. Seit 2005 sicherte er sich in jedem Jahr mindestens einen Masters-Titel, nur in 2015 und 2020 riss diese Serie.

Insgesamt hat Nadal 36 Masters-Trophäen erobert, in Kalifornien könnte nun eine weitere hinzukommen.

