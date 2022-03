Tennis

Rafael Nadal fordert härtere Strafen für Unsportlichkeiten gegen Schiedsrichter: "Den Sport beschützen"

Rafael Nadal spricht am Rande des Masters in Indian Wells über den Ausraster von Alexander Zverev in Acapulco. "Wir müssen ein gutes Beispiel sein - vor allen Dingen für die Kinder", sagt der 35 Jahre alte Spanier. "Einerseits will ich keine Strafe für Sascha, weil ich eine gute Beziehung zu ihm habe", erklärt Nadal, sagt aber auch: "Andererseits möchte ich härtere Folgen für solche Aktionen."

00:00:46, vor 33 Minuten