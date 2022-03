Tennis

Stefanos Tsitsipas besteht Härtetest gegen Jack Sock beim Auftakt in Indian Wells - Fight über drei Sätze

Stefanos Tsitsipas besteht den Härtetest gegen Jack Sock beim Auftakt in Indian Wells - in einem Fight über drei Sätze gewinnt er beim Masters in Kalifornien sein erstes Match. Am Ende siegt der Grieche gegen den US-Amerikaner 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:5).

00:01:29, vor einer Stunde