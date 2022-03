Damit bekommt es Sinner in Runde drei mit dem Franzosen Benjamin Bonzi zu tun. Der ehemalige Top-20-Spieler Nick Kyrgios steht ebenfalls in der dritten Runde des Masters in Indian Wells.

Der mittlerweile in der Weltrangliste auf Position 132 abgerutschte Australier schlug Federico Delbonis aus Argentinien klar 6:2, 6:2.

Mit Casper Ruud (Norwegen/Nr. 8) wartet nun im nächsten Duell allerdings ein deutlich schwererer Gegner auf Kyrgios.

