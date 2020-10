Nationaltrainerin Barbara Rittner, die in ihrer Heimatstadt als Turnierdirektorin fungiert, zeigte sich ähnlich enttäuscht. "Insgesamt sind wir zwar zufrieden mit dem Ablauf, aber mir persönlich haben die ersten beiden Tage am Montag und Dienstag, als noch Zuschauer da waren, am besten gefallen", so Rittner: "Als ich am Mittwoch in die Halle gekommen bin, war das schon sehr traurig." Aufgrund erneut steigender Coronainfektionen in Köln gehört die Stadt mittlerweile zu den Risikogebieten in Deutschland.