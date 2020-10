Tennis

ATP Köln: Zverev schlägt Millman - Highlights

Alexander Zverev darf weiterhin vom doppelten Turniersieg in Köln träumen. Nachdem der 23-Jährige in der Vorwoche bereits den ersten Wettbewerb in der Domstadt gewonnen hatte, steht er nun beim zweiten Event an Ort und Stelle im Viertelfinale. Zverev bezwang den Australier John Millman in der Runde der letzten 16 mit 6:0, 3:6, 6:3.

