In der vergangenen Woche hatte Struff zum Auftakt gegen Oscar Otte verloren. Der Lokalmatador, der am Wochenende zunächst in der Qualifikation aufgegeben hatte, als Lucky Loser aber ins Hauptfeld gerückt war, steht ebenfalls im Achtelfinale. Dort trifft Otte am Donnerstag auf den an Position zwei gesetzten Argentinier Diego Schwartzman.