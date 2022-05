Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat beim Tennis-Masters in Madrid sein Auftaktmatch gewonnen. Nach einem Freilos in der ersten Runde besiegte der 34 Jahre alte Serbe den Franzosen Gael Monfils mit 6:3, 6:2 und erreichte damit das Achtelfinale. Es war sein 18. Sieg im 18. Duell mit dem 21. der Weltrangliste.

Djokovic bestritt gegen Monfils (35) erst sein neuntes Match in diesem Jahr auf der Tour. Am vorvergangenen Sonntag hatte er das Finale beim Turnier in Belgrad verloren. Im entscheidenden dritten Satz unterlag er dem Russen Andrey Rublev dabei mit 0:6.

Der hinter Djokovic in Madrid an Nummer zwei gesetzte Titelverteidiger Alexander Zverev (Hamburg) bestreitet sein Auftaktmatch gegen Marin Cilic (Kroatien) am Mittwoch.

(SID)

Der Liveticker zum Nachlesen:

2. Runde ATP Madrid: Novak Djokovic - Gaël Monfils 6:3, 6:2

Das war's! Djokovic nutzt - natürlich - gleich seinen ersten Matchball gegen Monfils. 6:3, 6:2 heißt es am Ende.

Das muss doch der Matchball sein! Djokovic kommt ans Netz und muss dir Vorhand nur noch im Feld unterbringen, aber Monfils kontert herausragend. Fünfter Breakball.

Djokovic ist seit der Regenunterbrechung doch sehr dominant und lässt kaum etwas anbrennen.

Das dürfte es gewesen sein: Wieder verwandelt Djokovic den ersten Breakball. Monfils wirkt beinahe so, als resigniere er. 5:2 für den Serben.

Wow! Monfils bringt ganz viel Druck auf seine Vorhand, aber Djokovic kontert mit einem sehenswerten und ansatzlosen Rückhandcross. Doppelte Breakchance.

Im ersten Satz war für Monfils bei Aufschlag Djokovic mehr drin. Im zweiten Satz gab es noch keinen Breakball für den Franzosen, obwohl der Djoker mittlerweile bei einer Erster-Aufschlag-Quote von unter 50 Prozent steht.

Djokovic bekommt sich ein bisschen mit dem Schiedsrichter in die Haare, es bleibt aber sehr respektvoll. Monfils kommt auf 2:3 ran.

Endlich Spektakel! Monfils packt nach einem Lopp den Tweener aus, aber der Serbe wartet am Netz und bringt den Punkt nach Hause. Beide lachen.

Wieder wird es eng, wieder geht Djokovic als Sieger aus dem Duell hervor. 3:1.

Aber es bleibt dabei - Monfils macht viel zu viele einfache Fehler. Djokovic muss aber dennoch schon wieder über Einstand gehen.

Ganz stark! Monfils erläuft einen gut getimten Stop von Djokovic und legt den Ball herrlich sanft übers Netz. 30:0 aus seiner Sicht bei Aufschlag Djokovic.

Wie war das mit den Big Points? Djokovic nutzt schon wieder seine erste Breakchance, weil Monfils den Ball von der Grundlinie ins Netz setzt. Früher Rückschlag für den Franzosen im zweiten Satz.

Monfils wird nervöser, hadert immer wieder mit seinen Schlägen. Das Resultat: Djokovic kommt zu drei Breakbällen.

Beide Protagonisten machen relativ viele einfache Fehler, um dann im nächsten Ballwechsel wieder ihre herausragenden Qualitäten unter Beweis zu stellen. Monfils geht bei Djokovics zweitem Aufschlag vermehrt ins Risiko, verzettelt sich dabei aber ein ums andere Mal. Djokovic gleicht aus.

Monfils geht erstmals in diesem Spiel in Führung. Souverän bringt er sein Aufschlagspiel zum Start des zweiten Satzes durch.

Die Big Points sichert sich heute meistens Djokovic - und diesmal funktioniert es auch mal mit dem Zweiten! Ein Kick-Aufschlag durch die Mitte überrascht Monfils und führt dazu, dass Djokovic sich den ersten Satz sichert.

Immer wieder lässt Monfils seine Klasse hier durchblitzen. Der Franzose bleibt bei seinem Aufschlagspiel stabil und verkürzt auf 3:5. Djokovic schlägt zum Satzgewinn auf.

Aber wieder bringt Monfils den Serben nur an den Rand eines Breaks. Djokovic bringt auch das nächste Aufschlagspiel über Einstand durch. 5:2.

Monfils macht das bisweilen gut, variiert seine Schläge, um Djokovic in die Defensive zu zwingen. Jetzt müsste aus seiner Sicht mal ein Breakball verwandelt werden.

Leichter Fehler von Djokovic, ohne Druck hämmert der 34-Jährige den Ball ins Netz. Aber Monfils lässt auf der Gegenseite ebenfalls einen sichergeglaubten Punkt am Netz liegen. 30:15.

Weil sich Monfils einen Doppelfehler leistet, gibt es die ersten Breakbälle für den Serben, der gleich den ersten nutzt! 4:2.

Aber erneut zeigt Djokovic keine Nerven und wehrt auch diesen Breakball ab. Ein Ass und eine druckvolle Longline-Vorhand bescheren ihm die Führung.

Und der erste Ballwechsel nach der Untebrechung ist gleich der längste des gesamten Spiels! Monfils' Vorhandschlag von der Grundlinie küsst die Linie - Breakball.

Das Dach ist zu, weiter geht's in Madrid!

Der Regen wird stärker, auch alle anderen Spiele sind unterbrochen. Der Court, auf dem Andrey Rublev mit seinem Partner Khachanov gegen Hubert Hurkacz und John Isner spielte, dürfte - anders als der Center Court - erst einmal nicht bespielt werden können.

Bislang müssen die Zuschauer noch ohne die ganz großen Highlights auskommen. Auffällig ist, dass Djokovic große Probleme hat, wenn er über den zweiten Aufschlag kommen muss. Erst zwei Winner stehen zu Buche.

In Madrid setzt Regen ein, das Spiel ist unterbrochen. Sobald das Dach geschlossen ist, geht es weiter.

Sobald es bei Djokovic mit dem ersten Aufschlag nicht klappt, wird es brenzlig. Aufgrund des dritten Doppelfehlers muss der Favorit abermals über Einstand gehen.

Sonderlich lange Rallys haben wir bisher noch nicht gesehen. Sowohl Djokovic als auch Monfils können sich bisher weitestgehend auf ihren Aufschlag verlassen. Sobald es doch mal in einen längeren Ballwechsel geht, behält zumeist Monfils die Oberhand.

Bei Monfils geht's diesmal schneller: Der Franzose bekommt dank seines starken ersten Services ausreichend Druck auf Djokovic und gleicht aus. 2:2.

Novak Djokovic beim ATP Masters in Madrid Fotocredit: Getty Images

Doch die Nummer eins der Setzliste behält die Nerven, wehrt beide Breakbälle ab und sichert sich das Spiel.

Djokovics zweiter Doppelfehler bringt ihn in Bedrängnis, im Anschluss meldet er sich zwar mit einem Ass zurück, aber ein unforced Error beschert Monfils die ersten beiden Breakbälle der Partie.

Monfils tut sich bei seinem ersten Aufschlagspiel deutlich schwerer - und muss über Einstand gehen. Ein guter Erster mit 215 km/h und ein überraschend aggressiver Zweiter bringen den Franzosen auf die Anzeige.

Der dreimalige Sieger von Madrid startet recht souverän ins Match. Mit einem klugen Vorhandwinner am Netz bringt er das erste Spiel durch. 1:0 für den Serben.

Es geht los! Djokovic serviert. Und gleich wird es kurios: Monfils drischt den Ball nur um Haaresbreite über den Serben hinweg, Djokovic duckt sich erfolgreich - und kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.

17:35 Uhr: Die beiden Protagonisten betreten unter dem Jubel der Zuschauer den Court.

17:27 Uhr: Die Partie zwischen Kasatkina und Sorribes Tormo ist beendet. Die Lokalmatadorin setzte sich in drei Sätzen 6:4, 1:6, 6:3 durch.

17:09 Uhr: Derzeit läuft auf dem Court Manolo Santana, auf dem gleich Djokovic und Monfils aufschlagen werden, noch die Drittrunden-Partie der Damen zwischen Derzeit läuft auf dem Court Manolo Santana, auf dem gleich Djokovic und Monfils aufschlagen werden, noch die Drittrunden-Partie der Damen zwischen Daria Kasatkina und Sara Sorribes Tormo . Im Anschluss an das Match treffen die beiden Herren aufeinander.

Novak Djokovic ist auf der Suche nach seiner Topform. Nachdem der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger aufgrund seines Verzichts auf eine Corona-Impfung wichtige Turniere wie die Australian Open oder die Masters-Wettbewerbe von Indian Wells und Miami verpasst hat, fehlt ihm weiterhin Spielpraxis.

Ganze acht Matches betritt der Serbe in diesem Jahr, drei davon verlor er. Bei seinem Comeback vor wenigen Wochen unterlag er zum Auftakt in Monte Carlo Alejandro Davidovich Fokina, beim Heimturnier in Belgrad erreichte er immerhin das Finale, musste sich dann aber Andrey Rublev geschlagen geben.

Gaël Monfils spielt unterdessen eine ordentliche Saison, in Indian Wells schlug er sogar die damalige Nummer eins, Daniil Medvedev.

Der 35-Jährige will heute in der Caja Magica von Madrid seine Horrorserie von 0:17 gegen Djokovic unbedingt durchbrechen. Und: Die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht ...

Das Match zwischen Novak Djokovic und Gaël Monfils im Liveticker:

Djokovic gegen Monfils im Ticker: Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum ATP Masters in Madrid. Novak Djokovic bekommt es in Runde zwei in seiner Auftaktpartie mit Gaël Monfils zu tun. Dennis Melzer begleitet die Partie für Euch ab 16:00 Uhr hier im Liveticker. Viel Spaß!

