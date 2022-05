Tennis

Carlos Alcaraz - Eurosport-Experte Alex Corretja adelt den Madrid-Champion: "Er ist den anderen im Moment überlegen"

Carlos Alcaraz hat mit seinem Masters-Triumph in Madrid Geschichte geschrieben. Der 19-jährige Spanier bezwang der Reihe nach Rafael Nadal und Novak Djokovic, ehe er im Finale Alexander Zverev phasenweise zum Statisten degradierte. Eurosport-Experte Alex Corretja schwärmte in den höchsten Tönen vom Shootingstar und verriet, was Alcaraz auszeichnet.

00:01:25, vor 2 Stunden