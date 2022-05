Novak Djokovic ist auf der Suche nach seiner Topform. Nachdem der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger aufgrund seines Verzichts auf eine Corona-Impfung wichtige Turniere wie die Australian Open oder die Masters-Wettbewerbe von Indian Wells und Miami verpasst hat, fehlt ihm weiterhin Spielpraxis.

Ganze acht Matches betritt der Serbe in diesem Jahr, drei davon verlor er. Bei seinem Comeback vor wenigen Wochen unterlag er zum Auftakt in Monte Carlo Alejandro Davidovich Fokina, beim Heimturnier in Belgrad erreichte er immerhin das Finale, musste sich dann aber Andrey Rublev geschlagen geben.

Gaël Monfils spielt unterdessen eine ordentliche Saison, in Indian Wells schlug er sogar die damalige Nummer eins, Daniil Medvedev.

Der 35-Jährige will heute in der Caja Magica von Madrid seine Horrorserie von 0:17 gegen Djokovic unbedingt durchbrechen. Und: Die Chancen stehen gar nicht mal so schlecht ...

Das Match zwischen Novak Djokovic und Gaël Monfils im Liveticker:

Djokovic gegen Monfils im Ticker: Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum ATP Masters in Madrid. Novak Djokovic bekommt es in Runde zwei in seiner Auftaktpartie mit Gaël Monfils zu tun. Dennis Melzer begleitet die Partie für Euch ab 16:00 Uhr hier im Liveticker. Viel Spaß!

