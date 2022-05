Zverev möchte seiner bisher enttäuschenden Saison neuen Auftrieb verleihen und vor allem die Erstrundenniederlage von München vergessen machen. Dort scheiterte der Hamburger zuletzt gegen Holger Rune überraschend zum Turnierauftakt (3:6, 2:6)

Am Mittwoch kann er bereits den ersten Schritt in diese Richtung machen und im Aufeinandertreffen mit Cilić wichtige Akzente setzen.

Der direkte Vergleich spricht dabei klar für den deutschen Tennis-Star. Zverev entschied sechs der bisherigen sieben Duelle für sich. Cilić setzte sich lediglich im allerersten Match gegen die Nummer drei der Welt durch (Washington 2015).

Zweimal standen sich die beiden bereits auf Sand gegenüber. Zverev behielt sowohl in Rom (2018) als auch in Madrid (2017) jeweils die Oberhand. Ob er dieses Kunststück heute wiederholen kann?

Das Match zwischen Alexander Zverev und Marin Cilić im Liveticker:

13:59 Uhr - Zverev - Cilic - 3:2

Zwei Breakchancen für Zverev. Und bei der zweiten serviert Cilic den Doppelfehler. Das war ein Geschenk für den Deutschen und kann schon sehr viel Wert gewesen sein, wenn man bedenkt, was für ein guter Aufschläger Cilic im Grunde ist.

13:55 Uhr - Zverev - Cilic - 2:2

Wie schon bei seinem schwachen Auftritt in München macht dem Deutschen bisher die Vorhand Probleme. Vor allem cross schleichen sich da in der Anfangsphase zu viele Fehler ein. Aber mit einem Ass verwandelt er doch noch den Spielball zum 2:2.

13:52 Uhr - Zverev - Cilic - 1:2

Cilic' Stärke, der Aufschlag, kommt in der Anfangsphase sehr sicher. Entsprechend schnell gehen seine Aufschlagspiele vorbei. Es gibt im Prinzip keine längeren Ballwechsel. Zverev dagegen steht in seinem Aufschlagspiel zu weit hinter der Grundlinie und spielt passiv und fehlerhaft. Zwei Breakchancen für Cilic, die Zverev aber abwehrt. Es geht mehrmals über Einstand.

13:45 Uhr - Zverev - Cilic - 1:1

Das Match beginnt mit Aufschlag Cilic. Der Kroate macht viele direkte Punkte über das Service und gewinnt das Spiel mühelos. Auch Zverev macht dann aber kurzen Prozess und gleicht im Eiltempo zum 1:1 aus.

INFO - Zverev - Cilic

Es ist das achte Aufeinandertreffen der beiden. In den bisherigen sieben Duellen war Zverev sechsmal erfolgreich, darunter in beiden Begegnungen auf Sand. Nur beim ersten Duell vor fast sieben Jahren in Washington verließ Cilic als Sieger den Platz. Allerdings waren es immer hart umkämpfte Matches, die entweder über drei Sätze oder zwei sehr enge Sätze gingen.

INFO - Zverev - Cilic

Zverev blickt auf eine bislang schwere Saison zurück. Gute Ergebnisse wie das Halbfinale in Monte Carlo oder die Finalteilnahme in Montpellier wechseln sich mit großen Enttäuschungen ab. Zuletzt scheiterte er beim Heimspiel in München bereits in Runde eins am Dänen Holger Rune. Als Titelverteidiger stehen für den Deutschen in Madrid viele Punkte auf dem Spiel.

Zverev gegen Cilić im Ticker

Hallo und herzlich willkommen zum ATP Masters in Madrid. Alexander Zverev bekommt es nach einem Freilos in Runde zwei in seiner Auftaktpartie mit Marin Cilić zu tun. Eurosport begleitet die Partie für Euch hier im Liveticker. Viel Spaß!

