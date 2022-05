Nadal, der mit dem Triumph bei den Australian Open, beim ATP-Turnier in Acapulco und dem Finaleinzug in Indian Wells einen herausragenden Start ins neue Tennis-Jahr gefeiert hatte, zuletzt aber aufgrund einer Stressfraktur im Rippenbogen ausfiel, startete dominant in das Duell mit dem jungen Serben.

Den ersten Satz entschied der Mallorquiner schnell für sich, erst im zweiten Satz war der Routinier mehr gefordert. Nach einer Regenpause zu Beginn des zweiten Satzes gelang Nadal das Break zum zwischenzeitlichen 3:2, Kecmanovic meldete sich aber mit einem Rebreak zurück und egalisierte im Anschluss auch ein weiteres Break gegen sich.

Im Tiebreak behielt Nadal dank eines Asses zum Abschluss mit 7:4 die Oberhand.

Nadal ist mit fünf Siegen der Rekordsieger des Masters in Madrid. Zuletzt triumphierte der 35-Jährige 2017 in der spanischen Hauptstadt.

Zverev ringt Cilic in Madrid nieder

