Er hatte sowohl beim Turnier in Halle als auch in Stuttgart bereits in der ersten Runde verloren.

Das könnte Dich auch interessieren: Im Nachsitzen: Kerber zieht souverän ins Achtelfinale ein

Ad

(SID)

Wimbledon 180-Grad-Wende! Wie Kerber das Ruder herumreißt VOR 2 STUNDEN

Feuerwerk mit der Vorhand: Kerber macht zum Auftakt kurzen Prozess

Wimbledon Nur eine von sechs! Schwacher Tag für deutsche Frauen in Wimbledon-Quali VOR 2 STUNDEN