Dort war der Serbe vor etwas mehr als einer Woche im Halbfinale am späteren Olympiasieger Alexander Zverev gescheitert.

Djokovic hatte damit den historischen Gewinn des "Golden Slam" verpasst, hofft aber nach seinen Siegen bei den Australian Open, French Open und bei Wimbledon auf den Gewinn des Grand Slam mit dem Erfolg bei den US Open in New York.

Zudem strebt er den 21. Grand-Slam-Titel seiner Karriere an, mit dem er seine langjährigen Kontrahenten Roger Federer (Schweiz) und Rafael Nadal (Spanien) überholen würde.

