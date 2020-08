Das Masters in Cincinnati live im TV und im Livestream: "Sky" überträgt das erste Masters nach der Zwangspause durch die Corona-Pandemie live im TV bei Sky Sport 1 und Sky Sport 2. Einen Livestream zum Turnier gibt es bei SkyGo. Eurosport.de hält euch über das Geschehen aus New York auf dem Laufenden. Hier verpasst ihr nichts. Mit dabei sind u.a. Novak Djokovic, Alexander Zverev, Dominic Thiem.

Auch wenn das Masters in Cincinnati seinen Namen behalten hat, wird das Turnier aufgrund der Hygiene-Vorschriften wegen der Corona-Maßnahmen dieses Jahr in New York ausgetragen. Spielort ist Flushing Meadows, wo außer auf dem Arthur Ashe und Louis Armstrong auf allen Plätzen gespielt wird. Am Start sind u.a. Novak Djokovic, Dominic Thiem und Alexander Zverev.

Adria Tour Djokovic antwortet auf Kritik an der Adria Tour: "Würde es wieder tun" VOR 19 STUNDEN

Das Masters in Cincinnati live im TV

"Sky" überträgt das Masters in Cincinnati von Samstag 22. August, bis Freitag, 28. August, live im TV bei Sky Sport 1 oder Sky Sport 2. Ausnahme ist Sonntag, der 23. August, wo aufgrund der Champions-League-Übertragung das Turnier bei Sky Sport 3 gesendet wird.

Übertragungsbeginn bis einschließlich zum Dienstag, 25. August, ist um 17:00 Uhr MESZ. Die Viertelfinals am Mittwoch, 26. August, beginnen um 19:00 Uhr. Die Halbfinals am Donnerstag, 27. August, werden um 21:00 Uhr übertragen und das Finale am Freitag, 28. August, um 22:00 Uhr.

Das Turnier in Cincinnati im Livestream

"Sky" ist beim Masters auch wieder im Livestream bei SkyGo mit von der Partie.

Die ATP Tour bei Eurosport.de

Eurosport.de berichtet ausführlich vom Masters in Cincinnati. Hier gibt es Livescorings zu allen Matches sowie News und Highlight-Videos.

Masters Cincinnati: Die Auslosung

Am Freitag vor dem Turnier fand die Auslosung statt. Dabei haben sowohl Novak Djokovic, Alexander Zverev und Dominic Thiem in der ersten Runde ein Freilos. Der an eins gesetzte Serbe trifft danach auf den Sieger im Duell zwischen einem Qualifikanten und dem US-Amerikaner Tommy Paul. Für Zverev könnte bereits in Runde zwei eine knifflige Aufgabe waren. Der Deutsche trifft auf den Gewinner zwischen Frances Tiafoe (USA) und Andy Murray (Großbritannien). Für die Nummer zwei des Turniers, Dominic Thiem, geht es entweder gegen einen Qualifikanten oder Filip Krajinovic los. Der zweite Deutsche des Turniers, Jan-Lennard Struff, trifft in der ersten Runde auf den Australier Alex de Minaur.

Play Icon WATCH Final-Highlights: Zverev bleibt cool im Sudden Death 00:02:03

US Open Im US-Open-Stadion: Djokovic und Zverev präsentieren kleine Showeinlage 18/08/2020 AM 08:28