Tennis

Masters Cincinnati: Djokovic schlägt Struff im Viertelfinale klar

Novak Djokovic hat in seinem Viertelfinale bei den ATP Masters Cincinnati in New York kurzen Prozess gemacht. Der Serbe schlug Jan-Lennard Struff mit 6:3, 6:1. Im Halbfinale trifft der Weltranglistenerste nun auf den Spanier Roberto Bautista Agut.

00:00:31, 122 angesehen, vor einer Stunde