Tennis

Masters Cincinnati | Finale: Djokovic schlägt Raonic nach Rückstand

Novak Djokovic hat die in New York stattfindenden Masters in Cincinnati für sich entschieden. Der Weltranglistenerste bezwang zwei Tage vor dem Start der US Open den Kanadier Milos Raonic im Endspiel trotz Satzrückstand mit 1:6, 6:3, 6:4.

