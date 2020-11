Beim ATP Masters von Paris-Bercy steht Alexander Zverev damit zum zweiten Mal nach 2018 in der Runde der letzten Acht.

"Er ist ein sehr schwieriger Gegner für mich, der mir nicht viele Möglichkeiten lässt. Es ist jedes Mal schwer gegen ihn", sagte Zverev, der nun zwar bei 5:0-Siegen gegen den Linkhänder Mannarino steht, bei den US Open, in Köln und nun in Paris aber immer einen Satz gegen den Franzosen abgeben musste.