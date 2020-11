Nadal, der coronabedingt in den vergangenen sieben Monaten nur zwei Turniere spielte, wird auch bei den ATP-Finals in London (10. bis 17. November) mitmischen. Nach seinem 13. Triumph bei den French Open vor knapp drei Wochen hatte Nadal noch damit geliebäugelt, die kommenden Hartplatzveranstaltungen auszulassen. Der an Nummer eins gesetzte Nadal greift in Paris nach einem Freilos erst in der zweiten Runde ein und trifft entweder auf Krajinovic oder auf Landsmann Feliciano López.