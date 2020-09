Tennis

ATP Masters Rom: Nadal fegt im Achtelfinale über Lajovic hinweg

Nächstes Ausrufezeichen des Sandplatz-Königs: Rafael Nadal ist beim ATP-Masters in Rom mühelos in das Viertelfinale eingezogen. Der 19-fache Grand-Slam-Champion setzte sich in der Runde der letzten 16 gegen den Serben Dusan Lajovic 6:1 und 6:3 durch.

