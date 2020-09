Tennis

ATP Rom - Novak Djokovic gewinnt Zweitrunden-Match in Rom

Spiel eins für Novak Djokovic nach dem Eklat bei den US Open. In der zweiten Runde des Masters in Rom machte der Serbe mit Lokalmatador Salvatore Caruso kurzen Prozess.

