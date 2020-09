Tennis

ATP Rom - Stefanos Tsitsipas verliert in Runde zwei gegen Jannik Sinner

Für Stefanos Tsitsipas ist bereits nach dem Auftaktmatch in Rom bereits Schluss. Der Grieche verliert in Runde zwei gegen Jannik Sinner in drei Sätzen.

