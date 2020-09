Die Rumänin Halep greift in der "Ewigen Stadt" nach dem 22. Titel ihrer Karriere.

Im Halbfinale schlug sie die Spanierin Garbiñe Muguruza mit 6:3, 4:6, 6:4 und blieb auch in ihrem neunten Match nach der Corona-Pause ungeschlagen. Im August hatte Halep, die auf die US Open verzichtete, das WTA-Turnier in Prag gewonnen.