Zwei Stunden und 32 Minuten lang lieferten sich Tsitsipas und Opelka einen engen Schlagabtausch, ehe der US-Amerikaner mit dem ersten Break der Partie im dritten Satz den Grundstein zum Sieg legte.

Im Endspiel erwartet Opelka erneut einen Kampf auf Biegen und Brechen.

"Es wird an ein paar Punkten hängen, ich glaube an ein ähnliches Match wie im Halbfinale", so der 23-Jährige, der gegen Medvedev eine 1:3-Bilanz hat.

Zuletzt standen sich die beiden Profis in diesem Jahr auf Sand bei den French Open gegenüber, der Russe gewann klar in drei Sätzen.

Im Halbfinale von Toronto gegen Isner zeigte Medvedev eine blitzsaubere Vorstellung und beendete das Spiel nach nur 54 Minuten zu seinen Gunsten.

Mit einem Erfolg gegen Opelka würde der Weltranglistenzweite den vierten Masters-Titel nach Cincinnati (2019), Schanghai (2019) und Paris (2020) perfekt machen.

