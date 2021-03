Publiziert 16/03/2021 Am 09:34 GMT | Update 16/03/2021 Am 09:36 GMT

Murrays Ehefrau Kim Sears hatte am vergangenen Donnerstag das vierte Kind des Paares zur Welt gebracht, der zweimalige Wimbledon-Champion und Olympiasieger Murray verzichtete daher auf seinen Start in dieser Woche in Dubai.

(SID)

