Alexander Zverev hat das Viertelfinale beim ATP Masters in Miami erreicht. Der Olympiasieger setzte sich letztlich souverän 6:4, 6:4 gegen Thanasi Kokkinakis, der zu Beginn des Jahres mit Partner und Kumpel Nick Kyrgios überraschend den Doppel-Titel bei den Australian Open gewnn, durch.

Im ersten Satz gelang Zverev nach einem ausgeglichenen Start das vorentscheidende Break zum 3:2, im zweiten Durchgang nahm der klare Favorit seinem auf Position 97 gelisteten Gegner zum gleichen Zeitpunkt den Aufschlag ab.

Ad

Er selbst musste keinen einzigen Breakball abwehren. Nach 1:31 Stunden verwandelte er seinen ersten Matchball.

Tennis Comebacks mit Schönheitsfehlern - Thiem und Wawrinka wieder da VOR 4 STUNDEN

Die Achtelfinal-Partie zum Nachlesen:

INFO - Auf Wiedersehen!

Damit verabschiedet sich Robert Bauer vom Geschehen aus Miami und wünscht Euch noch einen schönen Abend. Bei Eurosport.de könnt Ihr natürlich die weiteren Matches des Masters im Livescoring verfolgen. Bis zum nächsten Mal!

19:50 Uhr - Kokkinakis - Zverev 4:6, 4:6

Das war's! Zverev serviert ohne Probleme das Match aus und macht damit den Einzug in die Runde der letzten Acht perfekt. Der Hambuger packt noch einmal ein Ass und einen Vorhand-Winner aus und verwandelt nach 1:36 Stunden und einem weiteren unforced error von Kokkinakis seinen ersten Matchball.

19:48 Uhr - Kokkinakis - Zverev 4:6, 4:5

Und das macht der Australier äußerst souverän. Auch dieses Mal leistet Zverev nicht allzu viel Gegenwehr und das aus gutem Grund: In dieser Phase des Turniers lautet die Devise Kräfte schonen, wenn es denn möglich ist. Kokkinakis stellt somit auf 4:5, jedoch schlägt Zverev in Kürze zum Einzug in das Viertelfinale auf.

19:45 Uhr - Kokkinakis - Zverev 4:6, 3:5

Sensationeller Volley von Zverev! Der 24-Jährige zaubert mit der deutlichen Führung im Rücken und macht zum wiederholten Male stark am Netz zu. Beim Stande von 40:15 leistet sich der Olympiasieger dann allerdings einen Doppelfehler und lässt Kokkinakis so noch einmal hoffen. Ein krachender Rückhand-Winner erstickt diese jedoch im Keim - 5:3 für Zverev. Kokkinakis serviert damit in Kürze gegen den Matchverlust.

19:41 Uhr - Kokkinakis - Zverev 4:6, 3:4

Das ging fix: Zu Null schlägt Kokkinakis zurück und verkürzt auf 3:4. Allerdings leistet Zverev dieses Mal auch wenig Gegenwehr. Der Hamburger muss nur noch zweimal sein eigenes Aufschlagspiel durchbringen, um das Viertelfinal-Ticket zu lösen. Nächster Gegner wäre im Übrigen der Norweger Ruud, der sich glatt gegen Cameron Norrie (6:3, 6:4) durchsetzte.

19:39 Uhr - Kokkinakis - Zverev 4:6, 2:4

Ass, Smash, Winner - so bestätigt man ein Break. Zverev gibt sich bei eigenem Aufschlag keine Blöße und sorgt nun sogar noch für ein paar Highlights. Kokkinakis hat in dieser Phase des Matches nur noch wenig entgegenzusetzen.

19:34 Uhr - Kokkinakis - Zverev 4:6, 2:3

Dieses Mal kann Kokkinakis den Kopf bei eigenem Aufschlag nicht mehr aus der Schlinge ziehen. Beim Stande von 15:40 aus der Sicht des Australiers heißt es wieder Breakbälle Zverev. Diese kann die Nummer 97 der Welt jedoch zunächst abwehren. Die dritte Chance, die sich Zverev in der Folge erarbeitet, kann Kokkinakis dann nicht mehr kontern. Der Hamburger macht am Netz mit der Vorhand gut zu und nimmt seinem Gegner den Aufschlag ab. Wie im ersten Satz holt sich Zverev das Break zum 3:2.

19:28 Uhr - Kokkinakis - Zverev 4:6, 2:2

Ganz souverän, was Zverev hier im Hard Rock Stadium fabriziert. Die deutsche Nummer eins gibt sich weiter keine Blöße und stellt im Schnelldurchgang auf 2:2.

19:23 Uhr - Kokkinakis - Zverev 4:6, 2:1

Unverändertes Bild in Satz zwei: Während Zverev bei eigenem Aufschlag nahezu keine Probleme hat und bislang noch keine einzige Breakchance zugelassen hat, muss der Sieger des ATP-Turniers von Adelaide alles auffahren, um sein Service zu halten. Beim Stande von 40:15 leistet sich Kokkinakis erneut einen unnötigen Vorhand-Fehler und holt Zverev so nochmal zurück. Der 25-Jährige kann sich jedoch abermals auf seinen Aufschlag verlassen und geht erneut in Front. Im Anschluss muss er allerdings behandelt werden.

19:17 Uhr - Kokkinakis - Zverev 4:6, 1:1

Weiter nichts zu holen für Kokkinakis bei Aufschlag Zverev. Zu Null gleicht der Deutsche in nicht einmal zwei Minuten zum 1:1 aus.

19:15 Uhr - Kokkinakis - Zverev 4:6, 1:0

Kokkinakis eröffnet Satz zwei und muss gleich wieder ordentlich zittern. Zunächst sieht es beim Stande von 30:0 nach einem souveränen Aufschlagspiel aus, doch Zverev beißt sich in der Folge rein und gleicht nach zwei unforced errors des Qualifikanten zum 30:30 aus. Mit einem Ass und einem bärenstarken Passierball holt sich Kokkinakis aber dann doch noch die 1:0-Führung in Durchgang zwei.

19:10 Uhr - Kokkinakis - Zverev 4:6

Blitzsauberes Aufschlagspiel! Zu Null holt sich der 24-Jährige den ersten Satz. Insgesamt hat Zverev nur sieben Punkte bei eigenem Service abgegeben. Bislang wird der Hamburger seiner Favoritenrolle voll und ganz gerecht.

19:06 Uhr - Kokkinakis - Zverev 4:5

Zverev ist der deutlich aktivere Spieler im ersten Durchgang. Möglicherweise haben die beiden Dreisatz-Matches von Kokkinakis in den Runden zuvor (gegen Diego Schwartzman und Kudla) dem 25-Jährigen zu viel Kraft gekostet. Mit einem sehenswerten Rückhand-Winner beim Stande von 30:40 aus der Sicht von Zverev zwingt er Kokkinakis erneut über Einstand. Nach 47 Minuten heißt es dann Satzball Zverev nach einer krachenden Vorhand des Hamburgers.

Diesen kann Kokkinakis zunächst noch abwehren, allerdings bescherte sein erster Doppelfehler Zverev den nächsten Satzball. Der Australier wehrt sich abermals tapfer und wehrt auch in der Folge den dritten Satzball des Hamburgers ab. Mit einem Ass und einem weiteren Punktgewinn nach erstem Aufschlag verteidigt der Kumpel von Kyrgios dann tatsächlich sein Service und stellt auf 4:5. In Kürze serviert Zverev jedoch zum Satzgewinn.

18:56 Uhr - Kokkinakis - Zverev 3:5

Knappe Kiste! Beim Stande von 15:30 aus Sicht von Zverev segelt eine Rückhand des Deutschen gefährlich nahe in Richtung Seitenaus. Der Ball wird zum Ärger von Kokkinakis jedoch gut gegeben. Statt Breakchance für den Australier heißt es also 30:30 - und Zverev hält sein Service im Anschluss dank seines starken ersten Aufschlags. Rund 80 Prozent der Punkte hat Zverev bislang gemacht, wenn sein erster Aufschlag im Feld des Gegners landete. Kokkinakis serviert in Kürze gegen den Verlust des ersten Satzes.

18:50 Uhr - Kokkinakis - Zverev 3:4

Klasse Return von Zverev! Der Olympiasieger lässt seinem Gegner mit einer sehenswerten Rückhand cross keine Chance und stellt früh auf 30:0 bei Aufschlag Kokkinakis. Obwohl der Qualifikant in der Folge besser serviert, ergibt sich für Zverev dank eines weiteren Rückhand-Winners die Chance auf das Doppel-Break. Diese Möglichkeit lässt er jedoch leichtfertig liegen, als er eine vermeintlich leichte Rückhand ins Aus schlägt. Der Favorit bleibt nun aber am Drücker und holt sich kurz darauf eine weitere Breakchance. Dieses Mal segelt eine Vorhand des Hamburgers knapp ins Aus. Zur Freude von Kokkinakis, der Zverev anschließend zu zwei Fehlern zwingt und das kräftezehrende Aufschlagspiel für sich entscheiden kann - nur noch 3:4.

18:41 Uhr - Kokkinakis - Zverev 2:4

Alles in allem starker ein Beginn der deutschen Nummer eins: Zverev bestätigt das Break bei eigenem Aufschlag letztlich souverän. Erst punktet er mit einem Vorhand-Volley am Netz, anschließend lässt er einen Rückhand-Winner folgen. Kokkinakis wird nun jedoch etwas aktiver und verkürzt noch einmal auf 30:40. Mit einem kraftvollen ersten Aufschlag holt sich Zverev dann aber die 4:2-Führung.

18:35 Uhr - Kokkinakis - Zverev 2:3

Dieses Mal holt sich Zverev die erste Breakchance: Eine Vorhand von Kokkinakis segelt beim Stand von 30:30 seitlich knapp ins Aus und beschert dem Hamburger so die erste Breakmöglichkeit - und der lässt sich nicht zweimal bitten. Mit einem kraftvollen Return-Winner nimmt Zverev seinem Gegner zum ersten Mal den Aufschlag ab.

18:30 Uhr - Kokkinakis - Zverev 2:2

Die Vorhand longline ist in der Anfangsphase Zverevs Paradeschlag - immer wieder punktet die Nummer drei der Welt mit jenem Schlag. Kokkinakis kommt beim Stande von 0:40 dank zweier unforced errors von Zverev noch einmal auf 30:40 heran - ein starker erster Aufschlag sorgt dann jedoch für den Spielgewinn des Favoriten.

18:25 Uhr - Kokkinakis - Zverev 2:1

Auch Kokkinakis gibt sich bei eigenem Service bislang keine Blöße. Zverev darf nach dem nächsten herausragenden Vorhand-Winner zum 30:30 kurz an einem Breakball schnuppern, doch der 25-Jährige schlägt in der Folge konzentriert auf und zwingt den Hamburger so zu Fehlern. Nach elf Minuten steht es 2:1 für den Australier.

18:21 Uhr - Kokkinakis - Zverev 1:1

Souveräner Auftakt des Deutschen bei eigenem Service: Mit zwei starken ersten Aufschlägen und zwei Vorhand-Winner stellt Zverev auf 1:1. Der Hamburger lässt dem Australier bei seinem ersten Aufschlagspiel nur einen Punkt - durch einen Doppelfehler.

18:18 Uhr - Kokkinakis - Zverev 1:0

Es geht gleich schwungvoll los: Zverev attackiert den australischen Qualifikanten bei dessen erstem Aufschlagspiel und punktet mit einem sehenswerten Vorhand-Winner. Der Hamburger leistet sich in der Folge jedoch zwei unforced errors, sodass Kokkinakis wenig später mit seinem ersten Ass die 1:0-Führung unter Dach und Fach bringen kann.

18:15 Uhr - Kokkinakis - Zverev

Die deutsche Nummer eins hat indes den Münzwurf gewonnen und sich für Rückschlag entschieden. Kokkinakis wird somit in wenigen Momenten das Match eröffnen.

18:11 Uhr - Ruud - Norrie 6:3, 1:1

Auf dem Grandstand ermitteln Casper Ruud (Norwegen) und Cameron Norrie (Großbritannien) parallel den nächsten Gegner von Zverev oder Kokkinakis. Der erste Durchgang ging dabei klar an den Norweger.

18:05 Uhr - Kokkinakis - Zverev

Die beiden Spieler haben das Hard Rock Stadium betreten. In Kürze wird es also mit der Achtelfinal-Partie losgehen.

INFO - Kokkinakis mit guten Erinnerungen an Miami

Fast auf den Tag genau vor vier Jahren sorgte Kokkinakis beim ATP Masters in Miami für einen Paukenschlag: Als Nummer 175 der Weltrangliste schlug der damalige Qualifikant völlig überraschend den Titelverteidiger und Weltranglistenprimus Roger Federer in der 2. Runde in drei Sätzen (3:6, 6:3, 7:6 [7:4]). Ein gutes Omen für die heutige Partie?

INFO - Erstes Duell zwischen Zverev und Kokkinakis

Das Duell zwischen dem deutschen Olympiasieger und dem australischen Doppelhelden ist eine Premiere. Noch nie zuvor trafen beide Spieler auf der ATP-Tour aufeinander.

INFO - Herzlich willkommen

Herzlich willkommen zum Achtelfinal-Match von Alexander Zverev beim ATP Masters in Miami gegen den Australier Thanasi Kokkinakis. Um 18:00 Uhr schlägt Deutschlands Nummer eins im Hard Rock Stadium auf. Robert Bauer begleitet die Partie für Euch im Liveticker. Viel Spaß!

Das könnte Dich auch interessieren: Wilander: Das darf mit Federer, Nadal und Djokovic nicht passieren

Unfassbar viel Gefühl: Medvedev brilliert in Miami

ATP Miami Zverev putzt Kokkinakis und zieht im Ranking an Nadal vorbei VOR EINER STUNDE