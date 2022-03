Tennis

Alexander Zverev nach Dreisatzsieg über Borna Coric zufrieden: Wichtiger erster Schritt gegen Angstgegner

Alexander Zverev hat ein weiteres frühes Aus bei einem wichtigen Tennis-Turnier vermieden. Der Weltranglistenvierte gewann in der zweiten Runde des Masters in Miami gegen Angstgegner Borna Coric in drei Sätzen. Im Interview zeigte er sich mit dem Resultat zufrieden.

00:00:26, vor 2 Stunden