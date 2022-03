Tennis

Punkt mit Schlägergriff: Alexander Bublik zeigt Kunststück beim Masters in Miami im Duell mit Casper Ruud

Ziemlich frech: Alexander Bublik greift gegen Casper Ruud in die Trickkiste und wagt erfolgreich einen Schmetterball am Netz mit dem Schlägergriff. Ruud nimmt’s mit Humor und gewinnt am Ende das Duell beim Masters in Miami klar.

00:00:21, vor 2 Stunden