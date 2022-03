Tennis

Daniil Medvedev kann im Viertelfinale von Miami gegen Hubert Hurkacz nur einen Satz Paroli bieten - Highlights

Daniil Medvedev hat den Sprung zurück an die Spitze der Weltrangliste verpasst. Der topgesetzte Russe unterlag beim Masters in Miami im Viertelfinale dem an Nummer acht gesetzten Hubert Hurkacz aus Polen 6:7 (7:9), 3:6. Medvedev wird somit in der neuen Weltrangliste am Montag weiterhin auf Platz zwei hinter dem Serben Novak Djokovic geführt. Die Highlights im Video.

00:01:29, vor einer Stunde