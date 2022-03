Tennis

Miami Masters: US-Boy J.J. Wolf schlägt gegen Stefanos Tsitsipas Vorhand-Winner mit "falschem" Arm - Highlights

J.J. Wolf (USA) ist in der 2. Runde des ATP Masters in Miami im Match gegen Stefanos Tsitsipas ein atemberaubender Schlag geglückt. Der 23-Jährige, eigentlich Rechtshänder, wechselte mitten im Ballwechsel die Schlaghand und passierte den Griechen mit seinem schwachen linken Arm zum Punktgewinn. Am Ende half es jedoch nichts: Tsitspas setzte sich 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 durch. Die Highlights im Video.

00:01:39, vor 4 Stunden