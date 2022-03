Alexander Zverev hatte beim ATP Masters in Miami in der 3. Runde mit dem US-Amerikaner Mackenzie McDonald keinerlei Probleme (6:2, 6:2). Sein Gegner, Thanasi Kokkinakis, setzte sich in einem regelrechten Thriller gegen McDonalds Landsmann Dennis Kudla 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (7:4) durch.

Der Australier hatte Anfang des Jahres an der Seite seines Partners und Kumpels Nick Kyrgios bei den Australian Open für Furore gesorgt, als das Duo überraschend den Doppel-Titel gewann.

Zverev, seines Zeichens Nummer vier der Welt, geht gegen Kokkinakis (Position 97 im ATP-Ranking) als klarer Favorit in die Partie. Der Olympiasieger hat in Miami die große Möglichkeit, sich für sein frühes Aus (2. Runde) kürzlich beim Masters in Indian Wells zu rehabilitieren. Los geht's um 18:00 Uhr im Hard Rock Stadium.

Die Achtelfinal-Partie im Liveticker:

INFO - Herzlich willkommen

Herzlich willkommen zum Achtelfinal-Match von Alexander Zverev beim ATP Masters in Miami gegen den Australier Thanasi Kokkinakis. Um 18:00 Uhr schlägt Deutschlands Nummer eins im Hard Rock Stadium auf. Robert Bauer begleitet die Partie für Euch im Liveticker.

