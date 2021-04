Publiziert 13/04/2021 Am 12:01 GMT | Update 13/04/2021 Am 12:01 GMT

Im März hatte Koepfer im mexikanischen Acapulco sein bislang bestes Ergebnis auf der ATP-Tour erreicht, als er erst im Halbfinale im deutschen Duell an Alexander Zverev gescheitert war.

Jan-Lennard Struff (Warstein) spielt gegen Grigor Dimitrov (Bulgarien/Nr. 14) um den Einzug in die Runde der besten 32. Deutschlands Topspieler Zverev greift nach einem Freilos erst am Mittwoch gegen den Sieger des Duells zwischen dem frischgebackenen Cagliari-Sieger Lorenzo Sonego (Italien) und Márton Fucsovics (Ungarn) in das Turnier ein.

