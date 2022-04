Es war nicht zu übersehen, wie sehr Novak Djokovic die Spielpraxis fehlte

Der 34-Jährige wackelte beim Aufschlag während des gesamten Matches und musste Alejandro Davidovich Fokina 20 (!) Breakchancen zugestehen. Neun davon konnte der Spanier nutzen.

Ad

Darüber hinaus leistete sich Djokovic in den langen Ballwechseln mitunter einfachste Fehler - und das, obwohl es sonst immer eine der großen Stärken des Weltranglistenersten war, gerade die intensiven Rallies erfolgreich abzuschließen.

ATP Monte Carlo 1:6 im Dritten! Djokovic beim Masters-Comeback schon gescheitert VOR 2 STUNDEN

Das Turnier-Aus nach zwei Stunden und 54 Minuten gegen die Nummer 46 des ATP-Rankings kam überraschend, war aber verdient.

Djokovic desillusioniert: "Eine unmögliche Mission"

"Es hat mir nicht gefallen, wie ich mich im dritten Durchgang körperlich gefühlt habe. Mir ging einfach komplett das Benzin aus", erklärte der Weltranglistenerste im Hinblick auf das niederschmetternde 1:6 im entscheidenden Satz.

Es sei ihm nicht gelungen, in den "Ballwechsel zu bleiben", so Djokovic. "Wenn man seine Beine auf dem Sand nicht spürt, ist es eine unmögliche Mission." Diesen Eindruck hinterließ der Serbe über weite Strecken der Partie.

Er werde nun "mit dem Team nach den Gründen suchen" und ans "Reißbrett gehen", um die Fehler schnellstmöglich abzustellen. Djokovic hat in der laufenden Saison erst vier Matches bestritten. Bei den Australian Open wurde er kurz vor dem Turnierstart nach einem beispiellosen Polit-Theater des Landes verwiesen.

Djokovic hofft auf Heimturnier in Belgrad

Die fehlende Impfung gegen das Coronavirus kam ihm zuletzt auch bei den Masters-Events von Indian Wells und Miami in die Quere. Eine Einreise in die USA war nicht möglich. Einzig in Dubai konnte Djokovic im Februar aufschlagen, schied aber schon im Viertelfinale gegen Jiri Vesely aus.

Kurios: Nachdem Djokovic in seiner Wahlheimat im Fürstentum das Comeback verpatzte, tritt er in der kommenden Woche in seiner Geburtsstadt Belgrad an. "Hoffentlich wird es dort besser", ließ der Superstar noch wissen.

Eine Hoffnung, die generell auch Stan Wawrinka und Dominic Thiem für die nächsten Turniere haben dürften. Sowohl der dreifache Grand-Slam-Championa aus der Schweiz als auch der österreichische US-Open-Sieger von 2020 gaben vor Kurzem ihre Comebacks - und verloren wie Djokovic ihre Auftaktmatches.

"Mental und emotional herausfordernd": Djokovic lässt tief blicken

Tennis Petkovic-Ersatz noch offen: Deutschland in Kasachstan gefordert VOR 3 STUNDEN