Novak Djokovic und das Publikum - nicht immer eine einfache Beziehung.

Da der 34-Jährige auf eine Coronaimpfung verzichtet, durfte er schon bei den Australian Open sowie zuletzt den beiden Masters-Events von Indian Wells und Miami nicht antreten. Diese Haltung und das Geschehen rund um Djokovic produzierten eine Menge Schlagzeilen.

Entsprechend unklar war, wie ihn die Fans in Europa beim ersten Auftritt in dieser Saison empfangen würden. Sollte Djokovic ernste Sorgen gehabt haben, waren sie unbegründet.

Die Zuschauer im Monte-Carlo Country Club seien "großartig" gewesen, freute sich der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger. Djokovic kennt das durchaus anders. "Ehrlich gesagt habe ich in meinem Leben, in meiner Karriere schon viel feindlichere Umfelder erlebt", berichtete der Superstar nach dem Aus gegen Alejandro Davidovich Fokina in Runde zwei . Er bedanke sich, "dass sie drei Stunden lang geblieben sind".