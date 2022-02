Tennis

ATP in Montpellier: Alexander Zverev unterliegt Alexander Bublik deutlich - Die Highlights

Bitteres Ende für Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Montpellier: Im Endspiel unterliegt der Deutsche seinem kasachischen Namensvetter Alexander Bublik in zwei Sätzen mit 4:6, 3:6. Der Olympia-Sieger wirkte müde und kam in keiner Phase des Spiels an sein maximales Leistungsniveau heran. Zverev hatte Probleme beim eigenen Aufschlag und konnte ihn oft nicht halten. Die Highlights im Video.

00:01:18, vor 6 Minuten