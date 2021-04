Tennis

ATP München - Alexander Zverev leidet mit Dominic Thiem: "Schwer, Motivation zu finden"

Alexander Zverev äußert sich im Vorfeld des ATP-Turniers in München über das Leben in der Corona-Bubble. Der 24-Jährige leidet außerdem mit dem amtierenden US-Open-Champion Dominic Thiem, der sich seit geraumer Zeit in einer Formkrise befindet.

