ATP München

Publiziert 01/04/2021 Am 10:19 GMT | Update 01/04/2021 Am 10:27 GMT

"Zusammen mit Zverev, Sinner und Karatsev haben wir sechs Spieler im Feld, die in den letzten drei Monaten bereits ein Turnier gewinnen konnten und die mit viel Selbstbewusstsein zu uns kommen", sagte Turnierdirektor Patrik Kühnen:

"Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr so viele Spieler präsentieren können, die gerade richtig gut drauf sind und deren Formkurve steil nach oben zeigt."

Aus deutscher Sicht schlagen neben Zverev auch Jan-Lennard Struff und Dominik Koepfer auf.

Tennis Tennis ohne Rückhand: Nachwuchstalent sorgt für Furore VOR 4 STUNDEN

Der in der Weltrangliste aus den Top 100 gefallene Philipp Kohlschreiber, dreimaliger Sieger in München, bekommt eine Wildcard und tritt damit zum 16. Mal beim ATP-Turnier in der bayerischen Landeshauptstadt an.

Das könnte Dich auch interessieren: Überraschung in Miami: Medvedev muss die Segel streichen

(SID)

Grandioser Volley-Stopp: Barty übersteht Viertelfinal-Krimi

WTA Miami Beeindruckende Serie gerissen: Osaka scheitert in Miami VOR 16 STUNDEN