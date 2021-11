Tennis

Carlos Alcaraz bezwingt Sebastian Korda im Endspiel der ATP Next Gen Finals in Mailand

Der Spanier Carlos Alcaraz schlägt im Finale der beiden Topgesetzten den US-Amerikaner Sebastian Korda und sichert sich den Titel bei den ATP-Finals der besten Jungprofis. Gegen den drei Jahre älteren Korda gewinnt der 18 Jahre alte Spanier in Mailand in drei Sätzen. Nach seinem Sieg beim ATP-Turnier in Umag ist der Triumph bei den ATP Next Gen Finals der zweite große Sieg des Jahres.

00:01:29, vor 37 Minuten