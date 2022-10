Goffin verwandelte seinen ersten Matchball nach 1:46 Stunden zum großen Coup gegen die Nummer eins - nach sechs Erstrundenniederlagen in Folge ein deutlicher Lichblick für den 31-Jährigen, der nur als Ersatz für den am rechten Knie verletzten Holger Rune (Dänemark) als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht war.

Goffin hatte zuvor eigentlich in der Qualifikation 6:3, 6:7 (3:7), 6:7 (2:7) gegen den Italiener Luca Nardi verloren.

Alcaraz schlug hingegen nur 15 Winner im gesamten Match, bei seinen ersten Aufschlägen konnte er zudem lediglich 48 Prozent der Punkte holen und damit nicht dem Mitfavoriten Stefanos Tsitsipas (6:3, 6:4 gegen Mikhail Kukushkin) in die 2. Runde folgen.

Für den Spanier war das Turnier in Astana der erste Auftritt bei einem ATP-Event seit seinem Triumph in New York. Im Davis Cup stand Alcaraz zudem seither für Spanien auf dem Platz. Dort war er unter anderem dem starken Kanadier Félix Auger-Aliassime (7:6, 4:6, 2:6) unterlegen