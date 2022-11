In einem hochklassigen Duell sicherte sich Holger Rune im ersten Satz beim Stand von 3:2 das Break und gab den Vorsprung nicht mehr her. im zweiten Durchgang gelang es beiden Youngstern, ihre Aufschläge zu halten, sodass es bei 6:6 in den Tiebreak ging.

Beim Stand von 6:5 hatte Alcaraz allerdings Bauchmuskelprobleme angedeutet, weshalb er sich eine medizinische Auszeit nehmen musste.

Zunächst machte der Spanier jedoch weiter und ging im Tiebreak bei eigenem Aufschlag mit 1:0 in Führung. Anschließend nutzte Rune seine beiden Aufschläge. Alcaraz war wieder an der Reihe. Doch bei eigenem Aufschlag spürte der US-Open-Champion offenbar erneut Schmerzen, weshalb er anschließend die Partie aufgab.

Holger Rune steht damit bei seiner ersten Teilnahme in Paris-Bercy gleich im Halbfinale. Dort trifft der 19-Jährige auf Félix Auger-Aliassime, der am Freitagnachmittag den US-Amerikaner Frances Tiafoe in zwei Sätzen 6:1, 6:4 besiegte.

Auger-Aliassime setzt Serie fort

Auch für den Weltranglistenachten ist es der erste Halbfinal-Einzug beim Masters in der französischen Hauptstadt. Zudem ist der Kanadier damit seit 16 Partien ungeschlagen.

Im Semifinale am Samstag kommt es damit zur Neuauflage des Finals von Basel. Am vergangenen Sonntag schlug Auger-Aliassime in der Schweiz Rune 6:3, 7:5.

In den beiden weiteren Viertelfinals am Abend trifft Novak Djokovic auf Lorenzo Musetti (ab 19:30 Uhr im Livescoring ) und Stefanos Tsitsipas bekommt es mit dem US-Amerikaner Tommy Paul zu tun (ab 20:30 Uhr im Livescoring ).

