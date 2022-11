"Ich bin sehr zufrieden mit der Art, wie ich mich gefühlt und wie ich gespielt habe", so Djokovic: "Ich bin glücklich, wie ich meine Aufschläge durchgebracht und keinen Breakball zugelassen habe."

Mit dem Sieg gegen Cressy baute Djokovic auch seine Serie beim Hartplatzturnier in Paris auf zehn Siege in Folge aus. 2019 und 2021 hatte er das Masters gewonnen, 2020 war der Belgrader in der französischen Hauptstadt nicht angetreten.

Nach seinen Triumphen in Rom, Wimbledon, Tel Aviv und Astana greift Djokovic in Paris nach seinem fünften Titel der Saison.

