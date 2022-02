Tennis

ATP in Rio de Janeiro: Carlos Alcaraz gewinnt erstes ATP 500-Turnier - Highlights des Finals gegen Diego Schwartzman

Carlos Alcaraz schlägt Diego Schwatzman klatt in zwei Sätzen und gewinnt in Rio de Janeiro sein erstes ATP 500-Turnier. Sehen Sie noch einmal die Highlights des Turniertages in ATP Rio de Janeiro.

00:01:39, vor 5 Stunden