Im Viertelfinale des ATP-Turniers in Rom trifft zunächst Alexander Zverev auf Rafael Nadal. Im Anschluss spielt Novak Djokovic gegen Stefanos Tsitsipas.

Im direkten Duell führt Nadal gegen Zverev mit 5:3. Die letzten drei Spiele gingen allerdings alle an den Deutschen, darunter vor Wochenfrist beim Masters in Madrid.

Im Head to Head zwischen Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas führt der Serbe mit 4:2. Bei den French Open 2020 ging es zwischen den beiden über fünf Sätze.

Hier könnt Ihr die beiden Viertelfinal-Kracher im Liveticker mitverfolgen.

13:06 Uhr - Zverev - Nadal - 3:6

Ein Vorhandfehler Zverevs beschert Nadal den ersten Satzball. Und dann fliegt der Return des Deutschen ins Aus. Mit 6:3 holt sich der Spanier den ersten Durchgang. Und das ist völlig verdient, vor allem wegen der Anfangsphase des Durchgangs. Mit zunehmender Dauer wurde der Deutsche aber immer stärker, sodass man aus seiner Sicht durchaus Grund zur Hoffnung haben kann. Das ändert aber nichts daran, dass sich Nadal bislang glänzend präsentiert und heute nur schwer zu knacken sein wird.

13:03 Uhr - Zverev - Nadal - 3:5

Schrecksekunde am Netz. Bei dem Versuch, einen Stoppball von Zverev noch zu erlaufen, knickt Nadal um und stürzt. Er bleibt einen Moment liegen, kann dann aber weiterspielen. Es scheint nichts passiert zu sein. Mit dem Vorhandwinner aus dem Halbfeld holt sich Zverev kurz darauf den Breakball, kann den aber nicht nutzen.

12:58 Uhr - Zverev - Nadal - 3:5

30:30 bei Aufschlag Zverev nach einem Vorhandfehler des Hamburgers. Mit einem starken Vorhandwinner holt er sich den Spielball, muss nach einem Rückhandpatzer aber über Einstand gehen. Erneut lässt er aber einen Vorhandkracher zum Punktgewinn folgen. Und es folgt eine starke Rückhand zum 3:5 aus Sicht Zverevs. Aber auch wenn es bei ihm jetzt besser läuft, nun serviert sein Gegner zum Satzgewinn.

12:51 Uhr - Zverev - Nadal - 2:5

Jubelschrei von Zverev nach seinem mit Abstand besten Punktgewinn heute bisher. Er diktiert den Ballwechsel und verwandelt mit einem tollen Rückhand-Winner. Der Deutsche findet immer besser in den Rhythmus und macht zunehmend Druck. Es ist jetzt die beste und ausgeglichenste Phase im Match, weil der Deutsche deutlich stärker wird. Aber Nadal hält sein Service und steht damit kurz vor dem Satzgewinn.

12:45 Uhr - Zverev - Nadal - 2:4

Die Statistik spricht Bände. Erst ein Winner von Zverev bei schon zwölf unerzwungenen Fehlern. Vor allem über die Rückhand läuft es für den Hamburger noch nicht, zudem hat er eine Quote beim ersten Aufschlag von unter 50 Prozent. Zumindest bringt er sein Service zum 2:4 durch, macht den entscheidenden Punkt mit einer schönen Vorhandkombination. Es geht für ihn heute auch darum, sich in das Match hereinzukämpfen.

12:40 Uhr - Zverev - Nadal - 1:4

Zwei Breakchancen für Zverev nach einem Vorhandfehler von Nadal. Und gleich bei der ersten landet der Rückhand-Crossball des Spaniers im Netz. Das war jetzt auch, unabhängig von den Fehlern Nadals in den letzten Ballwechseln, das erste Spiel, in dem Zverev das Geschehen mitbestimmt hat und die Länge in den Grundschlägen gepasst hatte. Aber Nadal hat weiter ein Break Vorsprung.

12:34 Uhr - Zverev - Nadal - 0:4

Die Fehlerzahl bei Zverev ist nach wie vor sehr hoch. Auch der erste Aufschlag beim Madrid-Sieger kommt noch zu wenig. Nadal verteilt die Bälle schön und erspielt sich eine weitere Breakchance gegen den Deutschen. Der verzieht den Rückhand-Crossball, und es steht 4:0 für den bisher in jeder Hinsicht überlegenen Spanier.

12:29 Uhr - Zverev - Nadal - 0:3

Bei Zverev läuft in der Anfangsphase noch nicht viel zusammen. Der Deutsche versucht zwar, aktiv zu agieren, macht aber noch viele Fehler. Nadal dominiert die Anfangsphase, spielt druckvoll und nahezu fehlerfrei. Schnelles 3:0 für den Rekordsieger von Roland Garros.

12:25 Uhr - Zverev - Nadal - 0:2

Nadal beginnt deutlich druckvoller als in seinem Achtelfinale gegen Shapovalov, versucht das Tempo zu bestimmen. Mit einem tollen Rückhand-Longline nach packendem Schlagabtausch holt sich der Weltranglisten-Dritte seine ersten beiden Breakchancen. Die erste vergibt er mit einem Vorhandfehler. Bei der zweiten serviert Zverev aber den Doppelfehler. Der Deutsche hat seinen Rhythmus noch nicht gefunden. 2:0 für Nadal.

12:20 Uhr - Zverev - Nadal - 0:1

Los geht es mit Aufschlag Nadal. Zverev hat noch etwas Probleme mit der Länge seiner Grundschläge, macht relativ schnelle Fehler von der Grundlinie. Nadal hat wenig Mühe, sein Service durchzubringen. Den Punkt beim Spielball macht der Spanier mit einem schönen Passierschlag.

INFO - Zverev - Nadal

Beide haben ein hart umkämpftes Achtelfinale hinter sich. Sowohl Nadal gegen Shapovalov als auch Zverev gegen Nishikori mussten über drei Sätze gehen. Der Vergleich mit Madrid ist schwierig. Höhenlage und Platzbeschaffenheit in der spanischen Hauptstadt kamen Zverev entgegen, dennoch ist auch heute mit einem engen Match zu rechnen.

INFO - Zverev - Nadal

Der Halbfinalgegner steht schon fest. Im Duell der Überraschungs-Viertelfinalisten hat sich Reilly Opelka aus den USA in zwei Sätzen gegen den Argentinier Federico Delbonis durchgesetzt und wartet nun auf den Sieger zwischen Nadal und Zverev.

INFO - Zverev - Nadal

Nadal und Zverev betreten in diesem Moment den Centre Court. Es ist die Neuauflage des Endspiels von 2018, wo der Spanier in drei Sätzen erfolgreich war. Anschließend besiegte Zverev den French-Open-Rekordsieger aber dreimal in Serie, zuletzt vor Wochenfrist in Madrid. Im Head to head führt Nadal noch mit 5:3.

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum Viertelfinale beim ATP Turnier in Rom. Ab 12:00 Uhr könnt Ihr hier die Matches zwischen Alexander Zverev und Rafael Nadal sowie Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas im Liveticker mitverfolgen. Sebastian Würz ist für Euch am Start.

