Tennis

ATP Rom: Novak Djokovic brüllt Schiedsrichter an - heftiger Ausraster wegen Regenpause

Novak Djokovic hat beim ATP-Turnier in Rom für einen Eklat gesorgt. Der serbische Weltranglistenerste brüllte in seiner Zweitrunden-Partie gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz (6:3, 7:6 (7:5)) Stuhlschiedsrichter Nacho Forcadell Gil wutentbrannt an, da dieser das Match trotz des anhaltenden Regens zunächst weiterlaufen ließ.

00:01:09, vor 2 Stunden