Tennis

ATP Rom: Rafael Nadal besiegt Reilly Opelka und zieht zum zwölften Mal ins Finale ein

Rafael Nadal hat beim ATP-Masters in Rom zum zwölften Mal in seiner Karriere das Finale erreicht. Der Grand-Slam-Rekordchampion aus Spanien setzte sich in der Vorschlussrunde mit 6:4, 6:4 gegen Reilly Opelka (USA) durch.

00:01:30, vor einer Stunde