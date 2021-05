Tennis

ATP Rom: Rafael Nadal ringt Jannik Sinner zum Auftakt nieder und steht im Achtelfinale - Highlights

Rafael Nadal ist mit einer starken Leistung in das Masters in Rom gestartet. In seinem Auftaktmatch besiegte er Youngster Jannik Sinner 7:5, 6:4. Die Highlights im Video.

00:01:09, vor 2 Stunden