Tennis

ATP Rom: Alexander Zverev zieht gegen Cristian Garín im zweiten Satz durch und erreicht das Halbfinale

Alexander Zverev steht beim Masters in Rom im Halbfinale. Der Weltrangslistendritte setzte sich am Freitag im Viertelfinale in zwei Sätzen gegen den Chilenen Cristian Garín 7:5, 6:2 durch. Im ersten Satz lieferte Garín dem Hamburger einen großem Kampf und unterlag nur knapp. Im zweiten Durchgang konnte er nicht mehr mithalten. Damit bleibt Zverev bei diesem Turnier weiter ohne Satzverlust.

00:00:50, vor 43 Minuten