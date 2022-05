Auf dem Weg zu seinem zweiten Masters-Titel nach seinem Erfolg in Miami räumte Carlos Alcaraz nicht nur seinen Landsmann und Rekord-Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal aus dem Weg, sondern auch den Weltranglistenersten Novak Djokovic. Der 34 Jahre alte Serbe unterlag Alcaraz in einem epischen Halbfinale in der spanischen Hauptstadt 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:5)

Nun lobte der 20-fache Grand-Slam-Sieger den Teenager am Rande des ATP Turniers in Rom - und stellte ihn bereits auf die höchste Stufe.

"Er ist zweifelsohne besonders", sagte Djokovic auf der Pressekonferenz in Italien. "Als Teenager bricht er schon viele Rekorde, gewinnt zwei Masters in diesem Jahr, eine Reihe 500er. Bis hierhin ist er in diesem Jahr - ohne Zweifel - der beste Spieler der Welt mit den Ergebnissen, die er eingefahren hat", so der Serbe, der als Titelverteidiger zu den French Open (22. Mai bis 5. Juni live im TV bei Eurosport und bei Eurosport auf Joyn+) nach Paris reisen wird.

Folglich werde der Spanier für Djokovic "als einer der Topfavoriten" zum zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres fahren, sagte er auf der Pressekonferenz in Rom. Auch Alexander Zverev hatte nach seiner Finalniederlage am Sonntagabend gesagt: "Du bist derzeit der beste Spieler der Welt!" Im Endspiel hatte Alcaraz den 25 Jahre alten Hamburger im Schnelldurchgang 6:3, 6:1 überrollt.

Alcaraz widerspricht Djokovic

Doch Alcaraz wies die Favoritenrolle nun von sich - und widersprach: "Für mich ist der beste Spieler der Welt die Nummer eins der Weltrangliste - er verdient es. Und das ist Djokovic." Alcaraz sprang durch seinen Sieg in Madrid auf Rang sechs der Weltrangliste. Der 19-Jährige äußerte sich pragmatisch: "Ich habe also noch fünf Spieler vor mir, um der Beste der Welt zu sein."

Stattdessen zollte er dem Weltranglistenersten Respekt für das Duell in der spanischen Hauptstadt. "Djokovic gilt nicht als großartiger Aufschläger", so Alcaraz, "aber für mich war er der Spieler, der es mir am schwersten gemacht hat, seinen Serve zu retournieren", erklärte der 19-Jährige. Nichtsdestotrotz stellte er klar, dass er diesen Rang bald erreichen möchte. "Ich bin ein Junge, der sich absolut klar über seine Ziele ist. Und mein Ziel ist es, die Nummer eins der Welt zu werden."

Dabei wird Alcaraz aber erst einmal ausgebremst - beim Turnier in der ewigen Stadt kommt es aber nicht zu einem erneuten Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten. Alcaraz sagte seine Teilnahme für das Masters in Rom ab . Der Madrid-Champion laboriert an leichten Knöchelproblemen und will zwei Wochen vor Beginn der French Open kein Risiko eingehen.

