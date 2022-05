Djokovic erhielt für seine historische Marke eine große Torte mit der Aufschrift "1000".

"Danke an die Veranstalter und die Fans, dass sie diesen Meilenstein mit mir feiern", sagte der Weltranglistenerste. Natürlich habe ich gesehen, wie Rafael Nadal und Roger Federer diesen Meilenstein in den vergangenen Jahren erreicht haben und ich habe mich darauf gefreut, die 1000 selbst zu schaffen", so Djokovic.

Ad

Doch der Serbe richtete seinen Blick bereits in Richtung Sonntag. Dort wartet Stefanos Tsitsipas, der am Samstagmittag im Halbfinale gegen Alexander Zverev 4:6, 6:3, 6:3 gewonnen hatte . Zuletzt trafen die Beiden im vergangenen Jahr im Endspiel von Roland Garros aufeinander.

WTA Rom In eigener Liga unterwegs: Swiatek zieht ins Finale ein VOR 8 STUNDEN

"Er war in den vergangenen zwei, drei Jahren eine der besten Spieler der Welt auf Sand. Es wird ein hartes Match", sagte Djokovic nach dem Spiel gegen Ruud.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Finaltraum geplatzt: Zverev scheitert im Halbfinale an Tsitsipas

Trotz Satzführung: Zverev scheitert an Tsitsipas - die Highlights

Tennis Durch Finaleinzug: Altmaier knackt nächste Marke in Weltrangliste VOR 12 STUNDEN